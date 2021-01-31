محليات

«اتحاد التطبيقي»: اختبارات كلية «التمريض».. «أون لاين»

منذ ساعة واحدة
2 أقل من دقيقة

أعلن الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن موافقة عمادة شؤون الطلبة على إلغاء حضور طلبة كلية التمريض وإجراء اختباراتهم عن بعد “أون لاين”.وذكر الاتحاد في خطاب موجه إلى عميد شؤون الطلبة بـ”التطبيقي” د. عبدالكريم العريعر، ” ان الاتحاد تلقى عدة اتصالات من طلبة كلية التمريض اعربوا عن تذمرهم من الزام أحد الأساتذة لمقرر مادة في كلية التمريض الطلبة بالحضور للكلية لأداء الاختبار، وخاصة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها الكويت، ومخالفة إجراء الاختبار داخل الكلية لتعليمات وزارة الصحة والاشتراطات الصحية المفروضة”.وأضاف الاتحاد، أن هذه المخاطبة جاءت للتنسيق لإجراء الاختبار إلكترونياً اسوة بباقي كليات الهيئة وللحفاظ على صحة الطلبة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

مجلس «البيئة» يعتمد ميزانية العام 2021-2022

نوفمبر 6, 2020

“الصحة”: كفاءات وطنية تجري ثاني عملية زراعة خلايا نخاع لمريضة تعاني من الأنيميا المنجلية

ديسمبر 3, 2020

«الصحة»: شفاء 696 إصابة من «كورونا».. وإجمالي المتعافين 117558

نوفمبر 1, 2020

البليهيص اطلع على خطة “الإطفاء ” لتأمين مقار الاقتراع

نوفمبر 30, 2020
زر الذهاب إلى الأعلى