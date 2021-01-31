«اتحاد التطبيقي»: اختبارات كلية «التمريض».. «أون لاين»

أعلن الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن موافقة عمادة شؤون الطلبة على إلغاء حضور طلبة كلية التمريض وإجراء اختباراتهم عن بعد “أون لاين”.وذكر الاتحاد في خطاب موجه إلى عميد شؤون الطلبة بـ”التطبيقي” د. عبدالكريم العريعر، ” ان الاتحاد تلقى عدة اتصالات من طلبة كلية التمريض اعربوا عن تذمرهم من الزام أحد الأساتذة لمقرر مادة في كلية التمريض الطلبة بالحضور للكلية لأداء الاختبار، وخاصة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها الكويت، ومخالفة إجراء الاختبار داخل الكلية لتعليمات وزارة الصحة والاشتراطات الصحية المفروضة”.وأضاف الاتحاد، أن هذه المخاطبة جاءت للتنسيق لإجراء الاختبار إلكترونياً اسوة بباقي كليات الهيئة وللحفاظ على صحة الطلبة.