البلدية: رفع 5 سيارات مهملة بمنطقة كبد

يواصل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء جولاته الميدانية لرفع مستوى النظافة بالمحافظة، وفي هذا السياق أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة تنفيذ جولة ميدانية بمنطقة كبد لوضع إعلانات توعوية للمواطنين والمقيمين بوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها. وأكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفه، أن هذه الجولات جاءت في إطار الجهود التي يبذلها الفريق الرقابي بالإدارة التي تهدف إلى رفع مستوى النظافة وإبراز الجانب الجمالي بالمحافظة من خلال توعية المواطنين والمقيمين بوضع إعلانات توعية في المداخل والشوارع الرئيسية لحثهم على رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي بمنطقة كبد من خلال وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها فضلا عن وضعها في أكياس محكمة الغلق وذلك بعدة لغات كي يتحقق الهدف من وضع الإعلانات التوعوية إلى جانب رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي للمحافظة من خلال رفع السيارات المهمله. ومن جانبه، أوضح مراقب النظافة العامة مشعل الديحاني أنه قد تم خلال الجولة التي نفذها الفريق الرقابي بالإدارة وضع 14 لوحة إعلانية بمداخل المنطقة والشوارع الرئيسية وجمعية كبد فضلا عن توزيع إعلانات ورقية على المساجد والجمعيات لتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية المحافظة على النظافة إلى جانب رفع 5 سيارات مهملة بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإنتهاء فترة الإنذار.