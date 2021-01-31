«السكنية»: استئناف توزيع الوحدات السكنية في مدينة جابر الأحمد 10 فبراير المقبل





أعلن المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام عمر الرويح، عن استئناف توزيعات الوحدات السكنية ضمن مشروع السكن العامودي في مدينة جابر الأحمد بإجمالي 350 شقة.وقال الرويح في تصريح صحافي إن إجراء أول قرعة سيكون يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021 وتكون التوزيعات على 3 دفعات والإعلان عن أسماء المستحقين بحسب الأولوية التاريخية للمخصص لهم على هذه الشقق سيكون في 3 فبراير، ومن ثم توزيع بطاقات دخول القرعة مع مراعاة الاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فايروس كوفيد-19 والحد من انتشاره ومن ثم يومين احتياط وصولا إلى الموعد المحدد للقرعة.وأشار الرويح إلى ان يوم القرعة الاول للدفعة الاولى سيكون في مسرح المؤسسة لشقق العمارات السكنية قطعه 3 باجمالي 115 شقة، على أن تعلن الاسماء يوم 3 فبراير وتوزع البطاقات بين 4 و7 فبراير.وعن التوزيعة الثانية ذكر الرويح انها تشمل 120 شقة قطعة 4، حيث سيتم اعلان أسماء المواطنين المخصص لهم يوم 10 فبراير، ويتم بدء توزيع البطاقات بين 11 و 14 فبراير يليه يومين احتياط على أن تتم القرعة في 17 فبراير 2021.أما الدفعة الأخيرة ستشمل 115 شقة في القطعتين الثالثة والرابعة، حيث يبدأ إعلان الأسماء في 17 فبراير يليه توزيع البطاقات بين 18 و21 فبراير ومن ثم يومين لبطاقات الاحتياط على أن تكون القرعة يوم 24 من ذات الشهر.ولفت الرويح إلى أن التخصيص لشقق مدينة جابر الأحمد وصل لأصحاب الطلبات السكنية المسجلة حتى نهاية العام 2019.ودعا الرويح المواطنين الراغبين في التخصيص التقدم للمؤسسة بطلباتهم عبر صالة خدمة المواطن أو احدى الفروع التابعه لها حيث أن آخر موعد للاستقبال طلبات التخصيص في 4 فبراير.