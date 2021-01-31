الشاهين: اقتراح بقانون لإنشاء شركة مستقلة للتمويل الإسلامي ووقف الانضمام إلى نظام الاستبدال

31 يناير 2021 | | قال النائب أسامة الشاهين إنه تقدم باقتراح بقانون لإنشاء شركة مستقلة تختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية، ووقف الانضمام إلى نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الاعلامي في مجلس الأمة، أن هذه الشركة المقترحة تعد كياناً مستقلاً يدخل أرباحا للمؤسسة وفي الوقت نفسه تلغي عن المواطنين والمواطنات التكاليف الباهظة لاستبدال معاشاتهم التقاعدية.

وأضاف أن الاقتراح المقدم منه والنواب د. حمد المطر ود. بدر الداهوم ود. عبدالعزيز الصقعبي وشعيب المويزري، يرفع عبئا كبيرا عن شريحة كبيرة من المتقاعدين والمتقاعدات من أبناء الوطن يعانون من عجزهم عن تمويل احتياجاتهم ودفع فوائد باهظة وفاحشة تفرض عليهم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ولفت الشاهين إلى توجيه سؤال برلماني في هذا السياق إلى وزير المالية خليفة حمادة عن مصير دراسة الجدوى وقرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المؤرخ في أكتوبر ٢٠١٩ والذي كلف المؤسسة بدراسة إنشاء هذه الشركة.

وأضاف أنه طلب من الوزير صورة من هذا القرار ودراسة الجدوى وآخر الخطوات التنفيذية لإنشاء هذه الشركة.

وأكد الشاهين أن الهدف الأول والأخير هو مكافحة الربا المؤثم وتوفيق الأوضاع القائمة مع الشريعة الإسلامية والتخفيف عن كاهل المتقاعدين والمتقاعدات عبر إسقاط هذه البدلات والفوائد والأرباح المبالغ فيها وغير المنطقية والتي لا تنسجم مع وجوب تكريم الدولة لمن قدموا للوظيفة العامة زهرة شبابهم وحياتهم.(ع.إ)(أ.غ)