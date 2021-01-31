“الصحة”: شفاء 527 إصابة من “كورونا”.. وإجمالي المتعافين 157931





أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد تسجيل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 165257 ولم تسجل اي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الان 959 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية () ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 58 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6367 حالات.وأضاف السند ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 8994 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1529581 فحوصات لافتا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 1ر7 في المئة.وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.وأوصى الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهھات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسھام في احتواء انتشار الفيروس.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 527 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 157931.