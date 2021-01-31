«القوى العاملة»: 12 خدمة جديدة عبر نظام «أسهل»

فعلت الهيئة العامة للقوى للعاملة 12 خدمة جديدة عبر نظام أسهل، يأتي على رأسها إصدار وتجديد وإلغاء إذن العمل للمقيمين بصورة غير قانونية، حيث جاءت قائمة الخدمات الجديدة التي تم تفعيلها في 28 الجاري كما يلي:1- إضافة عقد حكومي فرعي (باطن) إلى ملف.2- تعديل مفوض بالتوقيع على عقد حكومي.3- إلغاء مفوض بالتوقيع على عقد حكومي.4- خدمة الغاء مفوض بالتوقيع.5- إصدار شهادة تسلسل وظيفي للعامل.6- إصدار إذن عمل للمقيمين بصورة غير قانونية.7- تعديل إذن عمل للمقيمين بصورة غير قانونية.8- إصدار إذن عمل عمالة خليجية.9- تعديل إذن عمل عمالة خليجية.10- إلغاء إذن عمل عمالة خليجية.11- تجديد إذن عمل للمقيمين بصورة غير قانونية.12- إلغاء إذن عمل للمقيمين بصورة غير قانونية.