محليات

«المرور»: بيع المركبات بالمزاد العلني.. الأربعاء المقبل

منذ 15 دقيقة
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اعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عن قيام لجنة بيع المركبات والدراجات بالمزاد العلني عن بيع عدد من المركبات والتي أعلنت عنها في الصحف بتاريخ 2020/10/21 وطالبت أصحاب هذه المركبات بضرورة مراجعة لجنة بيع المركبات والدراجات بالمزاد العلني.هذا وسوف يتم بيع هذه المركبات عن طريق المزاد العلني بشركة رابطة الكويت والخليج في ساحة تعليم القيادة ( البوابة الخلفية بجانب مرور العاصمة الملاصق للفحص الفني للعاصمة ) – بمنطقة الشويخ ( محافظة العاصمة ) ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2021/2/3 في الساعة الرابعة عصرا.وعلى الراغبين في دخول المزاد مراجعة شركة رابطة الكويت والخليج بمنطقة الشويخ ( محافظة العاصمة ) قبل موعد المزاد بيوم لمعاينة المركبات ، مع ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء وتعليمات السلطات الصحية بالتباعد الاجتماعي ( مسافة مترين ) بين المراجعين والتقيد بلبس كمام الوجه والقفازات ، ولن يتم استقبال أي مراجع لا يلتزم بتلك التعليمات.

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