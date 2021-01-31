«المرور»: بيع المركبات بالمزاد العلني.. الأربعاء المقبل

اعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عن قيام لجنة بيع المركبات والدراجات بالمزاد العلني عن بيع عدد من المركبات والتي أعلنت عنها في الصحف بتاريخ 2020/10/21 وطالبت أصحاب هذه المركبات بضرورة مراجعة لجنة بيع المركبات والدراجات بالمزاد العلني.هذا وسوف يتم بيع هذه المركبات عن طريق المزاد العلني بشركة رابطة الكويت والخليج في ساحة تعليم القيادة ( البوابة الخلفية بجانب مرور العاصمة الملاصق للفحص الفني للعاصمة ) – بمنطقة الشويخ ( محافظة العاصمة ) ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2021/2/3 في الساعة الرابعة عصرا.وعلى الراغبين في دخول المزاد مراجعة شركة رابطة الكويت والخليج بمنطقة الشويخ ( محافظة العاصمة ) قبل موعد المزاد بيوم لمعاينة المركبات ، مع ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء وتعليمات السلطات الصحية بالتباعد الاجتماعي ( مسافة مترين ) بين المراجعين والتقيد بلبس كمام الوجه والقفازات ، ولن يتم استقبال أي مراجع لا يلتزم بتلك التعليمات.