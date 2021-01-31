سواريز يواصل تألقه ويغرد بأتلتيكو في الصدارة

قاد الأروغوياني لويس سواريس فريقه أتلتيكو مدريد إلى التغريد خارج السرب والابتعاد 10 نقاط في الصدارة بالفوز على مضيفه قادش 4-2، الأحد، في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

وفرض سواريس القادم مطلع الموسم الحالي من برشلونة، نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 28 و48 رافعا رصيده إلى 14 هدفا هذا الموسم فانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق هدفين عن شريكه السابق مهاجم اشبيلية الدولي المغربي يوسف النصيري.

وسجل ساوول نيغويس (44) والقائد كوكي (88) الهدفين الأخرين للقطب الثاني للعاصمة، فيما سجل المخضرم ألفارو نيغريدو هدفي قادش.

واستغل أتلتيكو مدريد جيدا خسارة مطارده المباشر وجاره ريال مدريد حامل اللقب أمام ضيفه ليفانتي 1-2 السبت، فابتعد عنه بفارق عشر نقاط مع مباراة مؤجلة معززا حظوظه في التتويج باللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه والأولى منذ موسم 2013-2014.

وهو الفوز الثامن على التوالي لأتلتيكو مدريد والسادس عشر هذا الموسم مقابل تعادلين وخسارة واحدة كانت أمام ريال مدريد صفر-2 في المرحلة الثالثة عشرة في 12 ديسمبر الماضي.

ويبدو المسار معبدا أمام “لوس روخيبلانكوس” من الآن وحتى مواجهتهم تشلسي الإنجليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في 23 الشهر المقبل على أرضهم، إذ يخوضون اختبارات في متناولهم ضد سلتا فيغو، غرناطة وليفانتي مرتين توالياً في 16 و21 منه (بينها واحدة مؤجلة من المرحلة الأولى).

ومنح سواريس التقدم لفريقه من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة (28)، هي الثانية له منذ انتقاله للعب مع برشلونة في إسبانيا قادما من ليفربول ، بحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات بعد الاولى في أغسطس 2016 بقميص النادي الكاتالوني في شباك ريال بيتيس.

وسرعان ما تمكن قادش، مفاجأة الموسم الحالي، من إدراك التعادل في الدقيقة 35، بتسديدة يسارية لنيغريدو من داخل المنطقة، أسكنها إلى يمين حارس المرمى الدولي السلوفيني يان أوبلاك.

ومنح ساوول التقدم مجددا لأتلتيكو مدريد عندما استغل تمريرة عرضية للفرنسي توما ليمار فتابعها ساقطة من مسافة قريبة داخل المرمى (44).

وبعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، حصل أتلتيكو مدريد على ركلة جزاء من خطأ ارتكبه مدافع قادش ماركوس لوبيس على ليمار، فانبرى لها سواريس بنجاح (48).

وواصل قادش الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء مجاراة ضيوفه ونجح في تقليص الفارق عن طريق نيغريدو من تسديدة بيمناه من مسافة قريبة (71).

وأعاد كوكي الفارق إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الرابع لاتلتيكو مدريد عندما استغل كرة عرضية للأرجنتيني أنخل كوريا تابعها من مسافة قريبة داخل المرمى.

وفي مباراة أخرى، أهدر ألافيس فرصة الخروج موقتاً من مراكز الهبوط، بعدما تعادل سلباً مع مضيفه خيتافي.

وبقي ألافيس الذي حصد نقطتين فقط من مبارياته الست الأخيرة، في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة، فيما رفع خيتافي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويلعب لاحقا غرناطة مع سلتا فيغو، وبرشلونة مع أتلتيك بلباو.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء ريال بيتيس مع اوساسونا.

وفرض سواريس القادم مطلع الموسم الحالي من برشلونة، نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 28 و48 رافعا رصيده إلى 14 هدفا هذا الموسم فانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق هدفين عن شريكه السابق مهاجم اشبيلية الدولي المغربي يوسف النصيري.

وسجل ساوول نيغويس (44) والقائد كوكي (88) الهدفين الأخرين للقطب الثاني للعاصمة، فيما سجل المخضرم ألفارو نيغريدو هدفي قادش.

واستغل أتلتيكو مدريد جيدا خسارة مطارده المباشر وجاره ريال مدريد حامل اللقب أمام ضيفه ليفانتي 1-2 السبت، فابتعد عنه بفارق عشر نقاط مع مباراة مؤجلة معززا حظوظه في التتويج باللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه والأولى منذ موسم 2013-2014.

وهو الفوز الثامن على التوالي لأتلتيكو مدريد والسادس عشر هذا الموسم مقابل تعادلين وخسارة واحدة كانت أمام ريال مدريد صفر-2 في المرحلة الثالثة عشرة في 12 ديسمبر الماضي.

ويبدو المسار معبدا أمام “لوس روخيبلانكوس” من الآن وحتى مواجهتهم تشلسي الإنجليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في 23 الشهر المقبل على أرضهم، إذ يخوضون اختبارات في متناولهم ضد سلتا فيغو، غرناطة وليفانتي مرتين توالياً في 16 و21 منه (بينها واحدة مؤجلة من المرحلة الأولى).

ومنح سواريس التقدم لفريقه من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة (28)، هي الثانية له منذ انتقاله للعب مع برشلونة في إسبانيا قادما من ليفربول ، بحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات بعد الاولى في أغسطس 2016 بقميص النادي الكاتالوني في شباك ريال بيتيس.

وسرعان ما تمكن قادش، مفاجأة الموسم الحالي، من إدراك التعادل في الدقيقة 35، بتسديدة يسارية لنيغريدو من داخل المنطقة، أسكنها إلى يمين حارس المرمى الدولي السلوفيني يان أوبلاك.

ومنح ساوول التقدم مجددا لأتلتيكو مدريد عندما استغل تمريرة عرضية للفرنسي توما ليمار فتابعها ساقطة من مسافة قريبة داخل المرمى (44).

وبعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، حصل أتلتيكو مدريد على ركلة جزاء من خطأ ارتكبه مدافع قادش ماركوس لوبيس على ليمار، فانبرى لها سواريس بنجاح (48).

وواصل قادش الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء مجاراة ضيوفه ونجح في تقليص الفارق عن طريق نيغريدو من تسديدة بيمناه من مسافة قريبة (71).

وأعاد كوكي الفارق إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الرابع لاتلتيكو مدريد عندما استغل كرة عرضية للأرجنتيني أنخل كوريا تابعها من مسافة قريبة داخل المرمى.

وفي مباراة أخرى، أهدر ألافيس فرصة الخروج موقتاً من مراكز الهبوط، بعدما تعادل سلباً مع مضيفه خيتافي.

وبقي ألافيس الذي حصد نقطتين فقط من مبارياته الست الأخيرة، في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة، فيما رفع خيتافي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويلعب لاحقا غرناطة مع سلتا فيغو، وبرشلونة مع أتلتيك بلباو.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء ريال بيتيس مع اوساسونا.