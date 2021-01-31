محافظ العاصمة: مبنى البريد العام في شارع فهد السالم تم تنظيفه وحمايته من العبث

دعا محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، إلى “ضرورة إغلاق جميع مباني المؤسسات الحكومية التي تقع تحت الانشاء حتي لا تتعرض للعبث”.وأوضح المحافظ الخالد، في تصريح صحفي، أنه “فيما يتعلق بما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول مبني البريد العام في شارع فهد السالم في منطقة الصالحية فقد تم التواصل مع الجهات المعنية وتم طلب تنظيف الموقع خصوصا وأن المبني تحت الانشاء”.ولفت إلى أنه “تم إجراء اللازم بشأن المبنى من قبل هذه الجهات المعنيه وقد تم إغلاقه حتى لا يتم العبث فيه مجدداً “.