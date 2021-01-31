هيئة الاعتماد الاكاديمي العالمي توصي بتجديد الاعتماد الاكاديمي لكلية «العلوم الادارية»

أوصت هيئة الاعتماد الأكاديمي لكليات إدارة الأعمال (AACSB) العالمي اليوم الأحد بالمصادقة على توصية فريق الفحص والتدقيق المكلف منها بملف كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت بتجديد الاعتماد الأكاديمي للكلية لمدة 5 سنوات.وقال القائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية الدكتور محمد زينل في تصريح صحفي إنه بتجديد الاعتماد تحافظ كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت على مركزها كواحدة من أفضل الكليات بهذا المجال على مستوى العالم.وأضاف زينل أن تجديد الاعتماد الاكاديمي جاء على الرغم من الظروف التي أحاطت وما زالت تحيط بالعالم نتيجة انتشار جائحة كورونا المستجد حيث كانت زيارة الفريق مقررة في شهر مارس 2020 الا انه وبسبب انتشار الوباء قامت أغلب الكليات بالعالم بطلب تأجيل الزيارات.وأفاد بأن كلية العلوم الإدارية قامت بالاصرار على تكملة الزيارة وطلب التحول للتدقيق خشية ضياع المجهودات التي بذلت من قبل مع توافر قدر عال من الاطمئنان للتطوير الذي تم بالسنوات الاخيرة بالكلية.وأكد أن الكلية لديها بنية تحتية رقمية صلبة وفرتها جامعة الكويت لجميع الكليات حيث تم تفعيل كامل جدول الزيارة عن بعد بما فيها دخول فريق الاعتماد لمحاضرة متزامنة عبر منصة (تيمز) وعمل زيارة افتراضية لأرجاء الكلية.وذكر أن نجاح الكلية بتجديد الاعتماد جاء تتويجا للجهود المبذولة والخطط المدروسة منذ أعوام من قبل منتسبي الكلية جميعا وكذلك لخططها بالتطوير والتحديث المستمر مشيدا بدور ادارة الجامعة في دعم الكلية بصورة لا محدودة.يذكر أن اعتماد (AACSB) يمنح لكليات إدارة الأعمال المتميزة في العالم وينوط هذا الاعتماد بجودة العملية التعليمية وتبني أحدث طرق تدريس إدارة الأعمال وتقديم خدمات التطوير المهني لأكثر من 1600 منظمة عضو وما يقرب من 800 كلية إدارة أعمال معتمدة حول العالم.