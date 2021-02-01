محليات

“البلدي” يوافق على انشاء مشروع معاهد تدريبية للتطبيقي بمنطقة صباح الأحمد

منذ 36 دقيقة
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وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة أسامة العتيبي على طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بإنشاء مشروع معاهد تدريبية للهيئة بمنطقة صباح الأحمد.ووافق المجلس على إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى وحدة رعاية المسنين بمحافظة حولي كما وافق ايضا على استحداث مختصر لربط مدينة صباح الأحمد السكنية ومدينة الكويت.وأوصى المجلس بالموافقة على طلبي وزارة الكهرباء والماء بتخصيص موقع لمحطتي تحويل رئيسية بمنطقة الوفرة الزراعية كما وافق ايضا على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إقامة مسجد دائم بدلا من المصلى المؤقت القائم (مصلى منيا الجلال) بمنطقة هدية.ووافق المجلس على تخصيص موقع لمسجدين بمنطقتي الفحيحيل والوفرة الزراعية كما وافق ايضا على إضافة أنشطة جديدة لمناطق الجهراء والصليبية والعارضية وأبوفطيرة.وأوصى المجلس بتطبيق المؤسسة العامة للرعاية السكنية لائحة الزراعة المنزلية للمشاريع الإسكانية كما وافق ايضا على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص ارض لإنشاء مبنى مركزي موحد لنشاط التموين بمنطقة صباح السالم بمحافظة مبارك الكبير.

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