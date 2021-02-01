الجارالله: سأبقى جنديا في خدمة الكويت في أي موقع وفي أي زمان ومكان

أوضح نائب وزير الخارجية السابق خالد الجارالله “أنه استجابة للمرسوم السامي رقم 3-2020 والذي ينص على انهاء مهام من هم على درجة وزير ومن قضوا مدة 4 سنوات فما فوق في 31-يناير 2021 وبناء عليه تقدمت باستقالتي للقيادة السياسية”.وأكد الجارالله في تصريح صحافي انه سيبقى جنديا في خدمة وطنه في أي موقع وفي اي زمان ومكان.وأضاف : لقد سلمت قيادة الخارجية وأنا مطمئن أن من سيقود الوزارة طاقة معطاءة متمثلة في وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر وكوكبة من اخواني الديبلوماسيين الأكفاء يسترشدون بالتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.واختتم تصريحه بالقول: لقد سلمت هذه القيادة وأنا على ثقة بأن السفينة سترسو على بر الأمان رغم كل العواصف التي تحيط بنا من كل مكان.