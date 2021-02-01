الصالح يهنئ سمو الأمير بمناسبة الاحتفالات الوطنية

هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بمناسبة الاحتفالات الوطنية.وقال الصالح عبر حسابه على موقع «تويتر»: «اتقدم الى سيدي سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم والى الشعب الكويتي بأسمى آيات التهنئة بمناسبة الاحتفالات الوطنية، وهي شواهد تاريخية نستذكر فيها كل معاني الوفاء والتضحية للوطن، من إشراق الاستقلال الى فجر التحرير وستبقى الكويت وطنا شامخا بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي الأبي، حاملة رسائل السلام بين أوطان العالم، وتغرس بين شعوبه أعمال الخير والانسانية.