الفارس: خصم فواتير التحصيل الشهرية نظير ترشيد استهلاك الكهرباء والماء

أعلنت وزارة الكهرباء والماء عن بدء الانضمام لبرنامج منح الحوافز للعملاء المساهمين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، ضمن مشروع «احسمها».وبهذه المناسبة، قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور محمد الفارس إن هذا المشروع يشتمل على تقديم حوافز تتمثل في خصم فواتير التحصيل الشهرية نظير ترشيد استهلاك الكهرباء والماء ومقارنة الاستهلاك الفعلي للمشارك مع استهلاكه العام الماضي لذات الشهر.وأوضح الوزير الفارس أن فكرة هذا المشروع أتت بدعم من وزير الكهرباء والماء السابق الدكتور خالد الفاضل فله كل الشكر والامتنان وأتت أيضا من إيمان الوزارة بتطوير خدماتها المقدمة للعملاء والعمل على الحد من الهدر في استهلاك الكهرباء والماء وبما يتوافق مع المادة الثانية من قانون 20 لسنة 2016 والتي تنص على أنه (يجوز منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء).وأضاف الفارس أن هناك عدة أهداف مرجوة من وراء هذا المشروع، أبرزها ترشيد استهلاك الكهرباء و الماء والمساهمة في تقليل تكلفة الوقود على الدولة وتحقيق الوفر المالي بما يخدم المصلحة العامة وتحصيل المبالغ المستحقة لصالح الوزارة من خلال سداد مديونيات العملاء.وأعرب الفارس عن أمله بتفاعل العملاء مع المشروع بما يحقق لهم تخفيض تكاليف فواتير الاستهلاك وبما ينعكس على ميزانية العميل الشهرية، لافتا إلى أن مشروع احسمها من شأنه أن يشجع العملاء للحد من الأنماط الاستهلاكية المسرفة وصولاً إلى الاستهلاك الأمثل كما يساهم في تعزيز وازع الترشيد لدى العملاء، فضلا عن تشجيع الصناعات التي تحث على ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، والاستثمار في الأجهزة الموفرة للطاقة. وتحسين المنظومة البيئية في الدولة والمساهمة في تقليل التلوث المصاحب لعملية انتاج الكهرباء والماء.