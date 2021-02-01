الفضالة: نتمنى تعاون السلطتين لتجسيد الاستحقاقات الشعبية على أرض الواقع

01 فبراير 2021 | | شدد النائب يوسف الفضالة على ضرورة ان تكون المخرجات الحكومية القادمة قادرة على التعاون مع مخرجات مجلس الأمة لمعالجة الملفات والقضايا العالقة.

وقال الفضالة في تصريح صحفي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة إن الاجتماع الذي عقد بين سمو رئيس مجلس الوزراء والنواب شهد مناقشات في الاستحقاقات القادمة سواء فيما يخص التشكيل الحكومي أو القضايا التي تهم الشعب الكويتي.

وأوضح أن هناك قضايا اساسية كانت ضمن برنامجه الانتخابي كالقضايا الخاصة بالحريات وقوانين النظام الانتخابي وتكويت الوظائف، مشيرا إلى أن ردود سمو رئيس مجلس الوزراء كانت ايجابية بخصوص هذه القضايا.

وأكد الفضالة ان الاجتماع الذي تم بحضور أكثر من مجموعة نيابية شهد اتفاق الجميع على القضايا التي طرحت فيه وخاصة المتعلقة بالحريات العامة والنظام الانتخابي ومراعاة التشكيل الحكومي لمخرجات الانتخابات.

ودعا الفضالة الحكومة المقبلة متابعة هذه الملفات وحلها بالتعاون مع مجلس الامة، متمنيا روية هذه الاستحقاقات المطلوبة على ارض الواقع.(ع.إ)