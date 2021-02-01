«القوى العاملة»: 4 إجراءات يجب اتباعها حال هروب العمالة المنزلية

أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة، أن هناك 4 خطوات يجب اتباعها في حال ترك العمالة المنزلية العمل إلى جهة غير معلومة. وأوضحت الهيئة أن الإجراءات كالتالي:1- تسجيل بلاغ ترك عمل (تغيب) لدى أحد مراكز الخدمة التابعة لوزارة الداخلية.2- مراجعة إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، التابعة للهيئة لتسجيل شكوى عدم تحمل تذكرة السفر في حال ضبط العامل أو العاملة، والمطالبة بالتعويض عن عدم إكمال فترة العقد.3- في حال أن العامل لم يتم 6 شهور من تاريخ الاستقدام، يجبر المكتب على تعويض صاحب العمل بكامل المبلغ المدفوع مقابل الاستقدام، وتذكرة سفر العودة للعامل.4- في حال انتهاء مدة الكفالة يتم تحويل الشكوى إلى القضاء، باصدار حكم عدم تحمل تذكرة السفر الصادرة من الداخلية وسبل التعويض.