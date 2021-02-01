«المعلومات المدنية» تطلق تحديثاً جديداً لتطبيق «هويتي»

أعلن مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق «هويتي»، يأتي ذلك تزامناً مع بدء وزارة العدل بتنفيذ مشروع الإعلان الإلكتروني والتي أعلنت عنه مطلع شهر يناير الماضي وإتمام الربط الإلكتروني بين الهيئة ووزارة العدل واعتماد تطبيق «هويتي» كمصدر رسمي لإثبات الإعلانات إلكترونيا، ولتسهيل عملية الإبلاغ بالإعلان القضائي بشكل إلكتروني مما يساهم في الحفاظ على سرية المعلومات وتوفير الثقة في المعلومات الموثقة ومن شأنها المساهمة بشكل كبير في سرعة إجراءات التقاضي.وذكر العسعوسي، أن الهيئة قامت بتحديث تطبيق «هويتي» على جميع أنظمة الأجهزة الذكية بحيث يستطيع المواطن والمقيم استلام الإعلانات الإلكترونية الصادرة من وزارة العدل عبر التطبيق مباشرة.وفي ختام تصريحه، دعا العسعوسي مستخدمي تطبيق «هويتي» إلى الإسراع بتحديث التطبيق للاستفادة من جميع خدماته.