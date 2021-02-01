بعد عقد ميسي الخيالي.. أكبر 10 عقود رياضية في التاريخ

أرقام مذهلة تكشفها بعض العقود الرياضية في العالم، لكن بعد التسريب الأخير لعقد برشلونة الإسباني مع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، يتضح أن الأخير هو صاحب أكبر عقد في تاريخ الرياضة العالمية.

وبحسب الأرقام المسربة التي نشرتها صحيفة “إل موندو” الإسبانية، فإن قيمة عقد ميسي، البالغ من العمر 33 عاما، تصل إلى 555,237,619 يورو، أو ما يعادل 673,919,105 دولارا أميركيا، كحد أقصى على مدى 4 مواسم، وهذا يعني أكثر من 167 مليون دولار في الموسم الواحد.

ويشمل المبلغ راتبا ثابتا وحقوق الصور الخاصة به والمتغيرات بالإضافة إلى الضريبة التي كان يتعين على برشلونة دفعها.

وتضمن العقد مكافأة تسجيل بقيمة 139,854,228 دولارا لقبول التجديد، ومكافأة “ولاء” تصل قيمتها إلى 94,587,405 دولارات.

وبالإجمال، يتفوق عقد ميسي على صفقة نجم اتحاد كرة القدم الأميركي باتريك ماهومز البالغة 402 مليون جنيه إسترليني، أو ما يعادل 552 مليون دولار، مع كانساس سيتي شيفز.

على أي حال، أصدر نادي برشلونة، صباح الأحد، بيانا ينفي فيه تسريب الوثائق ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد صحيفة “إل موندو” التي نشرت وثيقة عقد ميسي، والتي جاءت في 30 صفحة.

ورغم نفي النادي تسريب العقد، فإنه لم ينكر الأرقام الواردة فيه، مما يضع العقد باعتباره الأكبر في تاريخ الرياضة على الإطلاق.

صحيفة “صن سبورت” الرياضية تلقي الضوء على أضخم 10 عقود رياضية في العالم، والغريب أن معظم هذه العقود الضخمة في رياضة البيسبول، وجاءت على النحو التالي:

– ليونيل ميسي – 674 مليون دولار

حاول ميسي، الحائزة على الكرة الذهبية 6 مرات، الانسحاب من فريق برشلونة الصيف الماضي من خلال محاولة تفعيل بند في عقده يسمح له بالمغادرة مجانا، ولكن بعد تهديده باتخاذ إجراء قانوني، قام بمنعطف دراماتيكي ليستمر في النادي، على الأقل حتى نهاية عقده في حال لم يتفق الطرفان على التجديد.

– باتريك ماهومز – 552 مليون دولار

قام ماهومز، نجم كرة القدم الأميركية، البالغ من العمر 25 عاما، بتمديد عقده لمدة 10 سنوات بقيمة 552 مليون دولار للبقاء مع كانساس سيتي تشيفز.

وبالتالي، فإن العقد يعادل 55.2 مليون دولار سنويا، كما يتمتع اللاعب بضمان إصابة بقيمة 154 مليون دولار.

– مايك تراوت – 468 مليون دولار

يلعب مايك تراوت، البالغ من العمر 29 عاما، محترفا في البيسبول في صفوف فريق لوس أنجلوس آنجلز، بعقد تصل قيمته إلى نحو 468 مليون دولار.

وحصل تراوت على جائزة “اللاعب الأكثر قيمة في رابطة الدوري الأميركي” لكرة القاعدة “البيسبول” 3 مرات، وحصل على 63 مليون دولار سنويا في عقده الذي يمتد على مدى 12 عاما.

– كانيلو ألفاريز – 400 مليون دولار

واسمه الأصلي ساول ألفاريز، وهو ملاكم مكسيكي محترف يصنف ضمن فئة الوزن المتوسط، حقق بطولة رابطة الملاكمة العالمية وبطولة المجلس العالمي للملاكمة وبطولة منظمة الملاكمة العالمية.

خاض ألفاريز خلال مسيرته 50 نزالا، فاز في 48 وتعادل في 1 وخسر في 1. فاز بالضربة القاضية في 34 نزالا.

اتفق الملاكم المكسيكي على صفقة لإجراء 11 نزالا مع مجموعة “دازن” DAZN الرياضية في عام 2018، حصل الملاكم، البالغ من العمر 30 عاما، على صفقة بقيمة 400 مليون دولار، بمتوسط 36.5 مليون لكل نزال.

لكنه خرج رسميا من العقد في نوفمبر 2020 بعد أن رفع دعوى قضائية ضد شركة “غولدن بوي بروموشنز” أو “ترقيات الفتى الذهبي” التابعة للملاكم السابق أوسكار دي لا هويا ومجموعة دازن بسبب ما وصف بـ”إخفاقات الحلبة”.

– نيمار جونيور- 382 مليون دولار

نجم المنتخب البرازيلي نيمار جونيور هو زميل ميسي السابق في فريق برشلونة لاعب كرة القدم الآخر الوحيد الذي دخل في قائمة العشرة الأوائل في العقود الرياضية.

فبعد انتقاله إلى فريق باريس سان جرمان الفرنسي بقيمة 272 مليون دولار، حصل اللاعب البالغ من العمر 28 عاما على صفقة مدتها 5 سنوات بقيمة 382 مليون دولار، مما يعني أنه يجني 76.4 مليون دولار سنويا.

– برايس هاربر – 363 مليون دولار

برايس هاربر أو ماكس هاربر هو لاعب بيسبول أميركي يلعب لصالح فريق فيلادلفيا فيليز.

في مارس 2019، أبرم اللاعب الأيمن البالغ من العمر 28 عاما، صفقة مدتها 13 عاما مع فيلادلفيا بقيمة 363 مليون دولار، أي ما يعادل 28 مليون دولار سنويا.

وفي الواقع، في ذلك الوقت، كان هذا العقد أكبر عقد في تاريخ لعبة البيسبول، أو كرة القاعدة.

– جيانكارلو كروز مايكل ستانتون – 357 مليون دولار

لاعب محترف في رياضة البيسبول في فريق نيويورك يانكيز.

أثبت فريق ميامي مارلينز أن ستانتون، البالغ من العمر 31 عاما، لا يمكن تعويضه حيث عرضوا عليه صفقة مدتها 13 عاما بقيمة 357 مليون دولار قبل 6 أعوام.

لكن نجم بطولة الدوري الأميركي للبيسبول، لم ير عقده البالغ 27.5 مليون دولار سنويا في النادي، حيث انضم في العام 2017 إلى فريق نيويورك يانكيز.

– جيريت كول – 354 مليون دولار

اختطف فريق نيويورك يانكيز اللاعب كول، البالغ من العمر 30 عاما، في العام 2019 عندما كان حرا بعد مغادرته فريقه السابق هيوستن أستروس.

ووافق كول على صفقة مدتها 9 سنوات بقيمة تصل إلى نحو 40 مليون دولار سنويا.

– ماني ماتشادو – 327 مليون دولار

بعد مغادرة فريق لوس أنجلوس دوجرز، أصبح لاعب البيسبول المحترف ماني ماتشادو مطلوبا من قبل “شيكاغو وايت سوكس” و”سان دييغو بادريس”.

غير أن “بادريس” استدرج اللاعب، البالغ من العمر 28 عاما، إليه بصفقة مدتها 10 سنوات وبراتب سنوي قدره 32.7 مليون دولار.

– نولان أرينادو – 284 مليون دولار

أخيرا وليس آخرا في القائمة، ضمن المحترف في البيسبول نولان أرينادو تمديد عقده مع فريق كولورادو روكيز بقيمة تصل إلى نحو 35.4 مليون دولار سنويا.

وبحسب عقده مع روكيز، فإن التمديد للفتى، البالغ من العمر 29 عاما، الحائز على جائزة “القفاز الذهبي”، جاء لمدة 8 سنوات.

وبحسب الأرقام المسربة التي نشرتها صحيفة “إل موندو” الإسبانية، فإن قيمة عقد ميسي، البالغ من العمر 33 عاما، تصل إلى 555,237,619 يورو، أو ما يعادل 673,919,105 دولارا أميركيا، كحد أقصى على مدى 4 مواسم، وهذا يعني أكثر من 167 مليون دولار في الموسم الواحد.

ويشمل المبلغ راتبا ثابتا وحقوق الصور الخاصة به والمتغيرات بالإضافة إلى الضريبة التي كان يتعين على برشلونة دفعها.

وتضمن العقد مكافأة تسجيل بقيمة 139,854,228 دولارا لقبول التجديد، ومكافأة “ولاء” تصل قيمتها إلى 94,587,405 دولارات.

وبالإجمال، يتفوق عقد ميسي على صفقة نجم اتحاد كرة القدم الأميركي باتريك ماهومز البالغة 402 مليون جنيه إسترليني، أو ما يعادل 552 مليون دولار، مع كانساس سيتي شيفز.

على أي حال، أصدر نادي برشلونة، صباح الأحد، بيانا ينفي فيه تسريب الوثائق ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد صحيفة “إل موندو” التي نشرت وثيقة عقد ميسي، والتي جاءت في 30 صفحة.

ورغم نفي النادي تسريب العقد، فإنه لم ينكر الأرقام الواردة فيه، مما يضع العقد باعتباره الأكبر في تاريخ الرياضة على الإطلاق.

صحيفة “صن سبورت” الرياضية تلقي الضوء على أضخم 10 عقود رياضية في العالم، والغريب أن معظم هذه العقود الضخمة في رياضة البيسبول، وجاءت على النحو التالي:

– ليونيل ميسي – 674 مليون دولار

حاول ميسي، الحائزة على الكرة الذهبية 6 مرات، الانسحاب من فريق برشلونة الصيف الماضي من خلال محاولة تفعيل بند في عقده يسمح له بالمغادرة مجانا، ولكن بعد تهديده باتخاذ إجراء قانوني، قام بمنعطف دراماتيكي ليستمر في النادي، على الأقل حتى نهاية عقده في حال لم يتفق الطرفان على التجديد.

– باتريك ماهومز – 552 مليون دولار

قام ماهومز، نجم كرة القدم الأميركية، البالغ من العمر 25 عاما، بتمديد عقده لمدة 10 سنوات بقيمة 552 مليون دولار للبقاء مع كانساس سيتي تشيفز.

وبالتالي، فإن العقد يعادل 55.2 مليون دولار سنويا، كما يتمتع اللاعب بضمان إصابة بقيمة 154 مليون دولار.

– مايك تراوت – 468 مليون دولار

يلعب مايك تراوت، البالغ من العمر 29 عاما، محترفا في البيسبول في صفوف فريق لوس أنجلوس آنجلز، بعقد تصل قيمته إلى نحو 468 مليون دولار.

وحصل تراوت على جائزة “اللاعب الأكثر قيمة في رابطة الدوري الأميركي” لكرة القاعدة “البيسبول” 3 مرات، وحصل على 63 مليون دولار سنويا في عقده الذي يمتد على مدى 12 عاما.

– كانيلو ألفاريز – 400 مليون دولار

واسمه الأصلي ساول ألفاريز، وهو ملاكم مكسيكي محترف يصنف ضمن فئة الوزن المتوسط، حقق بطولة رابطة الملاكمة العالمية وبطولة المجلس العالمي للملاكمة وبطولة منظمة الملاكمة العالمية.

خاض ألفاريز خلال مسيرته 50 نزالا، فاز في 48 وتعادل في 1 وخسر في 1. فاز بالضربة القاضية في 34 نزالا.

اتفق الملاكم المكسيكي على صفقة لإجراء 11 نزالا مع مجموعة “دازن” DAZN الرياضية في عام 2018، حصل الملاكم، البالغ من العمر 30 عاما، على صفقة بقيمة 400 مليون دولار، بمتوسط 36.5 مليون لكل نزال.

لكنه خرج رسميا من العقد في نوفمبر 2020 بعد أن رفع دعوى قضائية ضد شركة “غولدن بوي بروموشنز” أو “ترقيات الفتى الذهبي” التابعة للملاكم السابق أوسكار دي لا هويا ومجموعة دازن بسبب ما وصف بـ”إخفاقات الحلبة”.

– نيمار جونيور- 382 مليون دولار

نجم المنتخب البرازيلي نيمار جونيور هو زميل ميسي السابق في فريق برشلونة لاعب كرة القدم الآخر الوحيد الذي دخل في قائمة العشرة الأوائل في العقود الرياضية.

فبعد انتقاله إلى فريق باريس سان جرمان الفرنسي بقيمة 272 مليون دولار، حصل اللاعب البالغ من العمر 28 عاما على صفقة مدتها 5 سنوات بقيمة 382 مليون دولار، مما يعني أنه يجني 76.4 مليون دولار سنويا.

– برايس هاربر – 363 مليون دولار

برايس هاربر أو ماكس هاربر هو لاعب بيسبول أميركي يلعب لصالح فريق فيلادلفيا فيليز.

في مارس 2019، أبرم اللاعب الأيمن البالغ من العمر 28 عاما، صفقة مدتها 13 عاما مع فيلادلفيا بقيمة 363 مليون دولار، أي ما يعادل 28 مليون دولار سنويا.

وفي الواقع، في ذلك الوقت، كان هذا العقد أكبر عقد في تاريخ لعبة البيسبول، أو كرة القاعدة.

– جيانكارلو كروز مايكل ستانتون – 357 مليون دولار

لاعب محترف في رياضة البيسبول في فريق نيويورك يانكيز.

أثبت فريق ميامي مارلينز أن ستانتون، البالغ من العمر 31 عاما، لا يمكن تعويضه حيث عرضوا عليه صفقة مدتها 13 عاما بقيمة 357 مليون دولار قبل 6 أعوام.

لكن نجم بطولة الدوري الأميركي للبيسبول، لم ير عقده البالغ 27.5 مليون دولار سنويا في النادي، حيث انضم في العام 2017 إلى فريق نيويورك يانكيز.

– جيريت كول – 354 مليون دولار

اختطف فريق نيويورك يانكيز اللاعب كول، البالغ من العمر 30 عاما، في العام 2019 عندما كان حرا بعد مغادرته فريقه السابق هيوستن أستروس.

ووافق كول على صفقة مدتها 9 سنوات بقيمة تصل إلى نحو 40 مليون دولار سنويا.

– ماني ماتشادو – 327 مليون دولار

بعد مغادرة فريق لوس أنجلوس دوجرز، أصبح لاعب البيسبول المحترف ماني ماتشادو مطلوبا من قبل “شيكاغو وايت سوكس” و”سان دييغو بادريس”.

غير أن “بادريس” استدرج اللاعب، البالغ من العمر 28 عاما، إليه بصفقة مدتها 10 سنوات وبراتب سنوي قدره 32.7 مليون دولار.

– نولان أرينادو – 284 مليون دولار

أخيرا وليس آخرا في القائمة، ضمن المحترف في البيسبول نولان أرينادو تمديد عقده مع فريق كولورادو روكيز بقيمة تصل إلى نحو 35.4 مليون دولار سنويا.

وبحسب عقده مع روكيز، فإن التمديد للفتى، البالغ من العمر 29 عاما، الحائز على جائزة “القفاز الذهبي”، جاء لمدة 8 سنوات.