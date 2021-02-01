مجلس الأمة

خالد العنزي: وجهت سؤالا إلى المضف بشأن تأخر الإعلان عن المقبولين بوظيفة ملحق ثقافي

منذ 38 دقيقة
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01 فبراير 2021 | | قال النائب د. خالد العنزي إنه وجه سؤالاً لوزير التربية ووزير التعليم العالي د. علي المضف بخصوص إعلان وزارة التعليم العالي بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠٢٠ عن حاجتها إلى وظيفة ملحق ثقافي.

وأضاف العنزي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة انه لم يتم قبول أي طلبات للمتقدمين في ذلك الوقت بسبب الظروف الصحية لجائحة كورونا وتم إرجاء هذا الموضوع.

وأشار إلى أن السؤال يتمحور حول ما إذا كانت الوزارة قد باشرت فعليا بإجراء المقابلات لشغل وظيفة ملحق ثقافي، وهل قامت الوزارة بتجديد الإعلان أم تم الاعتماد على الإعلان السابق، مع طلب تزويده بأسماء المقبولين بهذه الوظيفة”.(ع.إ)

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