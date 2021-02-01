محليات

محافظ مبارك الكبير بحث مع السفيرة الفرنسية تعزير التعاون الثنائي

منذ 31 دقيقة
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استقبل محافظ مبارك الكبير اللــواء م. محمود بوشهري في مكتبه صباح اليوم بديوان عام المحافظة، سفيرة جمهورية فرنسا آن كلير ليجيندر بمناسبة مباشرتها مهامها الرسمية، حيث جرى التعارف وتبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.وتناول المحافظ والسفيرة الفرنسية خلال اللقاء مسيرة علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين، وتطرقا الى فرص تعزير التعاون المشترك وتبادل الخبرات على مستوى الأنظمة الإدارية المحلية عموما وعلى صعيد المحافظات والمناطق على وجه الخصوص.من جهتها، أعربت السفيرة آن كلير ليجيندر عن سعادتها وامتنانها لحفاوة استقبال اللواء بوشهري، مثمنة التقدير البالغ للرعاية التي تحظى بها البعثة الديبلوماسية وجالية بلادها على الصعيدين الرسمي والشعبي في الكويت.

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