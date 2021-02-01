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نائب رئيس الحرس الوطني: بذل الغالي والنفيس للحفاظ على أمن المنشآت الحيوية

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أكد نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين ضرورة بذل الغالي والنفيس للحفاظ على أمن المنشآت الحيوية ومواقع المسؤولية التابعة للحرس الوطني.جاء ذلك في بيان للحرس الوطني عقب جولة تفقدية قام بها الشيخ احمد النواف على عدد من مواقع المسؤولية التابعة للحرس الوطني شملت كتيبتي حماية المنشآت الرابعة والخامسة من لواء الحماية اللتين تتوليان حماية وتأمين المنطقة النفطية الوسطى ومستودعات وقود صبحان كما تفقد موقع الأرتال والحركة التابع للشرطة العسكرية والذي يتولى حماية وتأمين الأرتال العسكرية.ونقل الشيخ احمد النواف إلى المنتسبين تحيات سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني واعتزاز القيادة العليا بالدور الحيوي الذي يؤدونه في منظومة الدفاع والأمن بالتعاون مع اخوانهم في الجيش والشرطة وقوة الاطفاء العام واستعدادهم الدائم لبذل الغالي والنفيس للحفاظ على أمن الوطن.وشدد على اهمية توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات والواجبات الأمنية المكلفين بها مؤكدا دور الحرس الوطني في تقديم الدعم والإسناد لجهات الدولة المدنية والعسكرية.

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