نقابة الصحافيين تكرم وزير الإعلام بشهادة تقدير عليا

استقبل معالي وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري، اليوم، رئيس مجلس إدارة نقابة الصحافيين ومجموعة من المستشارين وأصحاب الصحف الإلكترونية أعضاء النقابة، ومنهم راكان بن حثلين، الدكتور عبدالرحمن الأحمد، فهد العنزي، دلال الرشيدي، أحمد الفضلي، حزام الشريكة، ناصر مهلهل، فيحان العازمي، خالد الفيلكاوي، جلال الشمري، وأمين عام النقابة زيد عقاب الخطيب، حيث قدمت النقابة لمعالي وزير الإعلام مشروع تعديل القانون رقم 8 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني، وتعديل القانون رقم 61 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، وذلك لرفعه بواسطته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله، حيث طلب سموه من المنظمات الصحفية المختصة تقديم مقترحاتها بشأن تعديل قانون الإعلام الإلكتروني.وصرح وزير الإعلام بأن هناك مشاريع قادمة تطويرية لقطاعات الإذاعة والتلفزيون وتطوير القناة الثالثة في المحتوى والتقنية لتكون ذكية تغطي جميع الأنشطة الرياضية دون استثناء.كما أعلن وزير الإعلام عن تشكيل لجنة تطوير تراجع جميع البرامج الإذاعية والتلفزيونية، بالإضافة إلى تشكيل فريق لاستراتيجية تشمل الموظفين والمراقبين لربط كل القطاعات التلفزيونية والإذاعية بشكل كامل من خلال رؤية استراتيجية في العمل التطوعي.وكشف عن استطلاع الوزارة لنحو 100 جهة متخصصة للمساهمة في تطوير الإعلام حسب توجيهات صاحب السمو وسمو ولي العهد. كما تطرق وزير الإعلام إلى تطوير الأسواق والأماكن التراثية مثل سوق الأحمدي الذي يقع على مساحة 37 ألف متر، وتطوير قصر مشرف والقصر الأحمر، لتكون معالم سياحية بارزة إلى جانب اهتمامه بتطوير مجلة العربي.