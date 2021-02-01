وزير الإعلام: استراتيجية العمل التطوعي.. نقلة هائلة





هنأ وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي كاف بمناسبة الاحتفالات الوطنية.وقال المطيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية () اليوم الاثنين ان (هيئة الشباب) وبالشراكة مع مركز العمل التطوعي ستعلن عن استراتيجية العمل التطوعي تزامنا مع احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية سائلا المولى عز وجل ان يديم على بلدنا الغالي الافراح والنماء والازدهار تحت ظل قيادتنا الحكيمة.وأوضح ان هذه الاستراتيجية التي تعد “نقلة هائلة” في تنظيم العمل التطوعي في البلاد ستكون ضمن عدة أنشطة شبابية واجتماعية في الفترة المقبلة احتفالا بالعيد الوطني ال60 والذكرى ال30 للتحرير بمشاركة مجاميع شبابية متميزة.وذكر ان من ضمن هذه الانشطة قيام الهيئة ووزارة الشباب بتنظيم حفل اعلان اسماء الفائزين بالنسخة الخامسة لجائزة الكويت للتميز والابداع الشبابي التي تقام برعاية أميرية سامية اضافة الى الكشف خلال فترة الاحتفالات عن اعضاء المجلس الشبابي الكويتي بعد انهاء كافة الترتيبات بهذا الشأن.واشار الى ان الهيئة تستعد لاطلاق عمل غنائي وطني بهذه المناسبة (نشيد بهجة الدار) والذي سيقدمه منتسبو اكاديمية الفنون والاعلام من الشباب الكويتي الموهوب من خريجي الأكاديمية التابعة للهيئة التي تتخذ من مركز شباب الدعية مقرا لها وذلك باشراف خبرات من رواد الفن الكويتي.ودعا المطيري الشباب والمواطنين الى رفع اعلام الكويت فوق المنازل وفي أماكن تواجدهم ضمن الحملة الشعبيه (نرفع علمنا ونفتخر) وذلك بهدف اظهار مشاعر الفرح والسرور بهذه المناسبة الغالية وتعزيز معاني الولاء والانتماء للوطن.وبين انه وجه المسؤولين المناط بهم تنظيم هذه الانشطة الى ضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي اثناء التنظيم والحرص على الاجراءات والاحترازات الصحية المتبعة في البلاد للحفاظ على سلامة وصحة الجميع في ظل المخاطر من انتشار جائحة كورونا.