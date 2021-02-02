البلدية: رفع 3450 م3 من المخلفات والأشجار بـ«الأحمدي»

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي بتنفيذ جولة ميدانية لتنظيف منطقة الوفرة الزراعية والخطوط السريعة ورفع كل ما يشوه المنظر الجمالي للمحافظة مستخدمة في ذلك عددا من الآليات تمثلت في 50 نسافاً.وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فيصل العتيبي أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة يولي اهتماماً بالغاً برفع مستوى النظافة في جميع المناطق التي تقع تحت مسئوليته والقضاء علي كل ما يشوه المنظر العام للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة. وأكد العتيبي، أن الجولة الميدانية التي نفذها الفريق الرقابي بمزارع الوفرة والخطوط السريعة أسفرت عن رفع 3450 م3 من المخلفات. وأشار العتيبي، إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين للوائح وأنظمة البلدية.