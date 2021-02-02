«التجارة»: جولات تفتيشية على 135 محلاً تجارياً

أعلنت وزارة التجارة والصناعة تحرير 7 محاضر ضبط لمحال تجارية مخالفة.وقالت الوزارة، إن فرقها التفتيشية رصدت 135 جمعية تعاونية وسوقا مركزية ومحال تجارية وبسطات للخضراوات للوقوف على مدى التزامها.وأضافت أن الفرق التفتيشية راقبت 67 فرعا تموينيا للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع وتسليم المواد الغذائية لمستحقيها.وذكرت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 158 شكوى عبر الخط الساخن رقم (135) و57 شكوى من خلال مراكز الرقابة في حين تم الانتهاء من 610 معاملات تجديد وإصدار بطاقة تموينية.