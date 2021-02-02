الخليفة: (هيئة ذوي الإعاقة) أكدت التزامها بصرف الدعم المالي الشهري

02 فبراير 2021 | | أعلن النائب مرزوق الخليفة عن تسلمه إجابة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري على سؤاله البرلماني بشأن الأسباب والمسوغات القانونية في عدم صرف الدعم المالي للمعاق بقيمة ٥٠ دينارا.

وقال الخليفة في تصريح صحافي إن رد الوزير الكندري تضمن إفادة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بهذا الشأن مؤكدا أنه سيبحث دقة المعلومات الواردة في رد الهيئة من أجل إنصاف المعاقين والمطالبة بحقوقهم كاملة.

وتضمن رد الهيئة تأكيد التزامها بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 2008 والمعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ 50 ديناراً.

وأضافت أنه تم تعديل قيمة المخصص الشهري للشخص من ذوي الإعاقة دون سن الـ 21 لتكون 185 ديناراً للإعاقة البسيطة، و225 ديناراً للإعاقة المتوسطة، و277 لأصحاب الإعاقة الشديدة.

وبشأن قيمة المخصص الشهري للشخص ذي الإعاقة فوق سن الـ 21 أوضحت الهيئة في ردها على السؤال بوجود مبلغ 225 ديناراً للأعزب، وذلك استناداً للقرار الوزاري رقم (1/2004)، كما خصص مبلغ 50 ديناراً بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 698 لسنة 2005، إضافة إلى مبلغ 120 ديناراً علاوة غلاء معيشة، وكذلك مبلغ 50 ديناراً وفقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2008، بالإضافة إلى زيادة 25% بموجب القرار الوزاري رقم 1320 لسنة 2012.(ع.إ)(أ.غ)