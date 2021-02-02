السفير الكويتي لدى ايطاليا: أبناء الكويت بالخارج ضربوا مثالا في حب الوطن خلال الجائحة

أشاد سفير الكويت في روما الشيخ عزام المبارك بالروح الوطنية والإيثار والمسؤولية التي أبداها أبناء الكويت في إيطاليا خلال حالة الطوارئ الخطيرة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد19).وقالت سفارة الكويت في بيان، اليوم الثلاثاء، ان ذلك جاء خلال تكريم السفير الصباح في «بيت الكويت في روما» للفريق الكويتي العامل خلال حالة الطوارئ الخطيرة الناتجة بسبب الجائحة التي ضربت ايطاليا بقوة.وذكر البيان أن السفير «ثمن في هذه المناسبة ما بذله الكويتيون من تفان وتكاتف وعطاء منقطع النظير في ظروف عصيبة غير مسبوقة ضربت ايطاليا بقوة العام الماضي مقدر مساهمتهم في دعم ورعاية أشقائهم المواطنين الذين فاجأتهم الجائحة في ايطاليا».وقال الشيخ عزام الصباح ان «حب الوطن واتقان العمل أساس نهضة الأمم ورن أبناء الكويت في الخارج سطروا أجمل مثال يحتذى به لروح المواطنة والتفاني في العمل لخدمة بلدنا الكويت».