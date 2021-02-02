“الصحة”: وصول 200 ألف جرعة من لقاح “أكسفورد” المضاد لـ “كورونا”





أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين وصول 200 ألف جرعة من لقاح (اكسفورد) المضاد لفيروس كورونا الذي يتم تصنيعه في مصنع سيروم للأمصال في الهند بترخيص من شركة (استرازينيكا) العالمية.وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله البدر في تصريح صحفي ان الوزارة تتابع عن كثب آخر المستجدات والتطورات العالمية فيما يخص اللقاحات.وأكد ان الوزارة لا تألو جهدا في التنسيق والتعاون مع الشركات المنتجة للقاح كافة من اجل الحصول عليه بعد دراسة مأمونيته وفاعليته.من ناحيته قال عضو اللجنة الفنية للقاح (كوفيد 19) في وزارة الصحة خالد السعيد في تصريح مماثل ان لقاح اكسفورد آمن وفعال للفئة العمرية من 18 حتى 65 عاما.وأضاف ان الوزارة ستبدأ اعتبارا من الاسبوع الحالي في إعطاء مواعيد لعدد كبير من المواطنين والمقيمين لتلقي اللقاح الذي سيكون في مركز الكويت للتطعيم بأرض المعارض بمشرف قاعتي 5 و6.وأشار الى قرب إعطاء التطعيم المضاد ل(كوفيد 19) في مركزين احدهما بشمال البلاد والاخر في جنوبها للتسهيل على المواطنين والمقيمين.وأكد ان اللقاح فعال ويمنع بقوة حدوث الإصابات المتوسطة والشديدة ويمنع الوفيات الناتجة عن الفيروس مشددا على أهمية اللقاح في حماية الجميع وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية في البلاد.وأفاد انه تم تحديد المدة بين الجرعة الأولى والثانية بأربعة أسابيع لافتا إلى ان لقاح (اكسفورد) يتميز بسهولة تخزينه.وقال ان نحو 90 مليون شخص في العالم تلقوا التطعيم المضاد لفيروس (كوفيد 19) ولم نشاهد أي أعراض جانبية خطيرة على المتلقين.