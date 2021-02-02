الطريجي: رئيس الحكومة أبدى تعاونا في حسم الملفات والقضايا المطروحة

02 فبراير 2021 | | قال النائب د.عبد الله الطريجي إنه التقى اليوم سمو رئيس الوزراء المكلف الشيخ صباح الخالد ، وتباحث معه في العديد من القضايا والملفات التي تتطلب تعاونا حكوميا من أجل حسمها والانتهاء منها ، مشيرا إلى أن الخالد أبدى تعاونا ورغبة جادة في التوصل إلى توافق مع المجلس حيال القضايا والقوانين المطروحة.

وأضاف الطريجي في تصريح صحافي أنه نقل لرئيس الحكومة ضرورة وضع مواجهة الفساد واجتثاثه في سلم الأولويات ، إلى جانب تعديل قوانين الانتخاب والجرائم الالكترونية ، وضبط التركيبة السكانية المختلة ، وتوفير فرص العمل للكويتيين ، والابتعاد تماما عن جيب المواطن ومكتسباته في أي معالجة حكومية لعجز الميزانية .

وأكد الطريجي أنه نقل للخالد ضرورة طي ملف المصالحة الوطنية بعودة المواطنين إلى بلدهم معززين مكرمين ، في ظل أجواء الاحتفال بالعيد الوطني ، لافتا إلى أن سموه أبدى تفهما لهذه الرغبة ، وحرصا على تعاون المجلس مع الحكومة في حسمه.

وأوضح أن اللقاء تطرق إلى أهمية الانتهاء من التشكيلة الحكومية في القريب العاجل من أجل استئناف الجلسات وإقرار القوانين المنتظرة ، مشيرا إلى أنه شدد على ضرورة الابتعاد عن المحاصصة في اختيار الوزراء الأكفاء القادرين على تنفيذ برامج ومشاريع الحكومة ، والتعاون مع المجلس في الدفاع عن مصالح الشعب وأمواله.(أ.غ)