محليات

اللجنة العليا لمتابعة مشروع مبنى الركاب الجديد T2 تبحث مستجدات سير المشروع

منذ 47 دقيقة
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ناقشت اللجنة العليا لمتابعة مشروع مبنى الركاب الجديد ( T2 ) برئاسة رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح في اجتماعها الثالث بحضور ممثلي وزارة الداخلية – وزارة الاشغال – وزارة المالية – وزارة الكهرباء والماء- الهيئة العامة للطرق – الادارة العامة للجمارك – الامانة العامة للتخطيط والتنمية وبلدية الكويت ، أخر المستجدات المتعلقة بمراحل العمل للمشروع . وتناولت اللجنة الخطوات اللازم إتخاذها للإسراع في تنفيذ الإنشاء بالوقت المطلوب وطبقا للمواصفات والمعايير المحددة ، كما ثمنت اللجنة الجهود المبذولة للتنسيق والتعاون بين جميع الجهات لانجاز المشروع .

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