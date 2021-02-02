اللجنة العليا لمتابعة مشروع مبنى الركاب الجديد T2 تبحث مستجدات سير المشروع

ناقشت اللجنة العليا لمتابعة مشروع مبنى الركاب الجديد ( T2 ) برئاسة رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح في اجتماعها الثالث بحضور ممثلي وزارة الداخلية – وزارة الاشغال – وزارة المالية – وزارة الكهرباء والماء- الهيئة العامة للطرق – الادارة العامة للجمارك – الامانة العامة للتخطيط والتنمية وبلدية الكويت ، أخر المستجدات المتعلقة بمراحل العمل للمشروع . وتناولت اللجنة الخطوات اللازم إتخاذها للإسراع في تنفيذ الإنشاء بالوقت المطلوب وطبقا للمواصفات والمعايير المحددة ، كما ثمنت اللجنة الجهود المبذولة للتنسيق والتعاون بين جميع الجهات لانجاز المشروع .