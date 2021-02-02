المطر: أتمنى أن أرى تمثيلا لذوي الاحتياجات في التشكيل الوزاري الجديد

02 فبراير 2021 | | أعرب النائب د. حمد المطر عن تمنياته بأن يشمل التشكيل الوزاري الجديد تمثيلا لذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبا الحكومة بأخذ التجربة البريطانية في اختيار الوزراء ومحاربة الفساد بعين الاعتبار.

ودعا المطر الحكومة في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إلى اتخاذ قصة الوزير البريطاني ديفيد بلانكيت عظة وعبرة في كيفية اختيار الوزراء ومحاسبة الفاسدين.

وأضاف أن بلانكيت كان وزيرا للتربية ثم وزيرا للداخلية ثم وزيرا للهجرة في الحكومة البريطانية، معتبرا أنه “مثال على كيفية اختيار وزراء رجالات دولة وكيف تتم محاسبتهم”.

وأوضح أن “هذا الوزير البريطاني كان أعمى لا يرى ولكنه كان أعمى البصر وليس البصيرة”، مضيفا أن “الطريقة التي تمت بها استقالته هي عبرة وعظة في طريقة استقدام رجالات الدولة بعيدا عن المحاصصة وكيفية محاسبتهم”.

وبين أن “ديفيد بلانكيت تم فصله من حزبه ثم تقدم باستقالته بسبب طلبه استثناء مربيته للحصول على تأشيرة لمدة 3 أسابيع فقط”.(م.خ)(أ.غ)