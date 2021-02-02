بيزوس يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لـ “أمازون”

أعلنت شركة أمازون، الثلاثاء، أن رئيسها التنفيذي، جيف بيزوس، سيتنحى عن منصبه في وقت لاحق من هذا العام، ليحول دفة القيادة إلى آندي جاسي، المدير التنفيذي السحابي للشركة، وسينتقل بيزوس إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أمازون.

وأسس بيزوس أمازون في عام 1994، ومنذ ذلك الحين تحول متجر الكتب عبر الإنترنت، إلى بائع تجزئة عالمي عملاق، لمجموعة كبيرة من الفئات المختلفة، بدءا من الأدوات إلى البقالة وخدمات البث المباشر، وتجاوزت قيمة أمازون سقف التريليون دولار أميركي، تحت قيادة بيزوس في يناير من العام الماضي، وتبلغ قيمتها الآن أكثر من 1.6 تريليون دولار.

ورغم أن كثيرين كانوا يتوقعون أن يخلف جاسي بيزوس في قيادة أمازون، إلا أن الشركة أبقت خطط الخلافة هادئة.

انضم جاسي إلى أمازون في عام 1997 وقاد فريق خدمات الويب السحابية في الشركة منذ إنشائها، وهي تدر على العملاق التجاري كثيرا من الأرباح.

وقال بيزوس في خطاب موجه إلى الموظفين: “يسعدني أن أعلن أنني سأنتقل في الربع الثالث من هذا العام إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أمازون، وسيصبح آندي جاسي الرئيس التنفيذي”.

وأضاف بيزوس في خطابه أنه سيركز في دوره الجديد “على المنتجات الجديدة والمبادرات المبكرة. آندي معروف جيدا داخل الشركة وكان موجودا في أمازون منذ وجودي فيها تقريبا. سيكون قائدا بارزا، ولديه ثقتي الكاملة “.

وجاءت هذه الأخبار بالتزامن مع تقرير الأرباح الفصلي، إذ سجلت أمازون في الربع الرابع، نحو 100 مليار دولار لأول مرة، وحقق قسم الحوسبة السحابية، الذي يديره جاسي، نموا مقداره 28 في المئة.

وأسس بيزوس أمازون في عام 1994، ومنذ ذلك الحين تحول متجر الكتب عبر الإنترنت، إلى بائع تجزئة عالمي عملاق، لمجموعة كبيرة من الفئات المختلفة، بدءا من الأدوات إلى البقالة وخدمات البث المباشر، وتجاوزت قيمة أمازون سقف التريليون دولار أميركي، تحت قيادة بيزوس في يناير من العام الماضي، وتبلغ قيمتها الآن أكثر من 1.6 تريليون دولار.

ورغم أن كثيرين كانوا يتوقعون أن يخلف جاسي بيزوس في قيادة أمازون، إلا أن الشركة أبقت خطط الخلافة هادئة.

انضم جاسي إلى أمازون في عام 1997 وقاد فريق خدمات الويب السحابية في الشركة منذ إنشائها، وهي تدر على العملاق التجاري كثيرا من الأرباح.

وقال بيزوس في خطاب موجه إلى الموظفين: “يسعدني أن أعلن أنني سأنتقل في الربع الثالث من هذا العام إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أمازون، وسيصبح آندي جاسي الرئيس التنفيذي”.

وأضاف بيزوس في خطابه أنه سيركز في دوره الجديد “على المنتجات الجديدة والمبادرات المبكرة. آندي معروف جيدا داخل الشركة وكان موجودا في أمازون منذ وجودي فيها تقريبا. سيكون قائدا بارزا، ولديه ثقتي الكاملة “.

وجاءت هذه الأخبار بالتزامن مع تقرير الأرباح الفصلي، إذ سجلت أمازون في الربع الرابع، نحو 100 مليار دولار لأول مرة، وحقق قسم الحوسبة السحابية، الذي يديره جاسي، نموا مقداره 28 في المئة.