سمو الأمير يتسلم أوراق اعتماد سفراء افريقيا الوسطى وكوبا وفيتنام والبرازيل

احتفل في قصر بيان صباح اليوم بتسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد كل من السفير مرزوق ايسان دانيل سفيرا لجمهورية افريقيا الوسطى والسفير خوسيه لويس نورييغا سانشيز سفيرا لجمهورية كوبا والسفير ثانغ توان نجو سفيرا لجمھورية فيتنام الاشتراكية والسفير فرانسيسكو ماورو برازيل دي هولاندا سفيرا لجمھورية البرازيل الاتحادية وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.حضر مراسم الاحتفال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد.