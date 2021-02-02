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سمو الأمير يعزي رئيس زيمبابوي بوفاة شقيقته

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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى الرئيس إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة شقيقته جراء إصابتها بفيروس كورونا راجيا سموه له جميل الصبر.كما أعرب فيها سموه رعاه الله أيضا عن تعازيه له ولشعب زيمبابوي بوفاة وزير الخارجية سيبوسيسو مويو ووزير النقل جويل ماتيزا جراء إصابتهما بفيروس كورونا.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى الرئيس إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة شقيقته وبوفاة وزيري الخارجية والنقل جراء إصابتهم بفيروس كورونا.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.

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