كلوب يعترف بسر خطير: ستكون “معجزة” لو عاد نجم ليفربول

اعترف مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، الثلاثاء، بأن عودة قطب دفاع الفريق، الهولندي فيرجيل فان دايك الذي يتعافى من إصابة خطيرة في ركبته هذا الموسم ستكون بمثابة “المعجزة”.

وقال كلوب عشية مباراة فريقه ضد برايتون ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز “لم يقل لي أي طبيب بإمكانية أن يلعب فيرجيل مجددا هذا الموسم. لا أريد القول بأن الأمر مستحيل، لكنه ليس مرجحا”.

وأضاف “لدينا مكان له لتسجيله في قائمة دوري أبطال أوروبا. إذا وجدنا مكانا له في لائحة الدوري الممتاز، سنضيفه إليها”.

وتابع: “إذا لم يكن هناك مكان له فعلينا اتخاذ قرار ما. إذا تواجد على اللائحة، لأننا نأمل بمعجزة”.

وعانى ليفربول من إصابات لا سيما في خط دفاعه حيث يغيب جو غوميز حتى أواخر الموسم، قبل أن يؤكد المدرب الألماني غياب الكاميروني جويل ماتيب حتى نهاية الموسم أيضا بعد أن تكرّرت إصابته مؤخرا.

واضطر ليفربول إلى تعزيز صفوفه في هذا الخط بالتعاقد مع مدافع بريستون بن ديفيس ومدافع شالكه الألماني، التركي أوزان كاباك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وكشف كلوب “في الوقت الحالي نلعب في غياب 4 لاعبين يشغلون مركز قلب الدفاع أحدهم فقط سيعود الأسبوع المقبل وهو فابينيو وهو لاعب خط وسط في الأساس”.

وتابع: “ثمة حلول الآن والمزيد من الخيارات. إنها فرصة هامة بالنسبة إلى اللاعبين (ديفيس وكاباك) ولنا أيضا”.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري المحلي حاليا متخلفا بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر والذي يملك مباراة مؤجلة.

وقال كلوب عشية مباراة فريقه ضد برايتون ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز “لم يقل لي أي طبيب بإمكانية أن يلعب فيرجيل مجددا هذا الموسم. لا أريد القول بأن الأمر مستحيل، لكنه ليس مرجحا”.

وأضاف “لدينا مكان له لتسجيله في قائمة دوري أبطال أوروبا. إذا وجدنا مكانا له في لائحة الدوري الممتاز، سنضيفه إليها”.

وتابع: “إذا لم يكن هناك مكان له فعلينا اتخاذ قرار ما. إذا تواجد على اللائحة، لأننا نأمل بمعجزة”.

وعانى ليفربول من إصابات لا سيما في خط دفاعه حيث يغيب جو غوميز حتى أواخر الموسم، قبل أن يؤكد المدرب الألماني غياب الكاميروني جويل ماتيب حتى نهاية الموسم أيضا بعد أن تكرّرت إصابته مؤخرا.

واضطر ليفربول إلى تعزيز صفوفه في هذا الخط بالتعاقد مع مدافع بريستون بن ديفيس ومدافع شالكه الألماني، التركي أوزان كاباك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وكشف كلوب “في الوقت الحالي نلعب في غياب 4 لاعبين يشغلون مركز قلب الدفاع أحدهم فقط سيعود الأسبوع المقبل وهو فابينيو وهو لاعب خط وسط في الأساس”.

وتابع: “ثمة حلول الآن والمزيد من الخيارات. إنها فرصة هامة بالنسبة إلى اللاعبين (ديفيس وكاباك) ولنا أيضا”.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري المحلي حاليا متخلفا بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر والذي يملك مباراة مؤجلة.