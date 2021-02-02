كورونا وريال مدريد.. الفيروس يصيب “الرأس الكبير”

أعلن ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، أن نتيجة فحص رئيسه فلورنتينو بيريز لـ”كوفيد 19″ جاءت إيجابية.

وقال ريال مدريد في بيان، إن نتيجة بيريز (73 عاما) جاءت إيجابية خلال فحوص معتادة في النادي، لكنه لا يعاني أي أعراض.

يذكر أن النادي كان قد أعلن عن إصابة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بفيروس كورونا الشهر الماضي، قبل أن يؤكد شفاءه الثلاثاء، قبل ساعات من إعلان إصابة بيريز.

وسيضطر بيريز إلى البقاء في العزلة وفقا لبروتوكول الليغا، لمدة 10 أيام على الأقل من لحظة معرفة نتيجة الاختبار إذا جاءت إيجابية، طالما لم تظهر عليه أي أعراض.

وقال ريال مدريد في بيان، إن نتيجة بيريز (73 عاما) جاءت إيجابية خلال فحوص معتادة في النادي، لكنه لا يعاني أي أعراض.

يذكر أن النادي كان قد أعلن عن إصابة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بفيروس كورونا الشهر الماضي، قبل أن يؤكد شفاءه الثلاثاء، قبل ساعات من إعلان إصابة بيريز.

وسيضطر بيريز إلى البقاء في العزلة وفقا لبروتوكول الليغا، لمدة 10 أيام على الأقل من لحظة معرفة نتيجة الاختبار إذا جاءت إيجابية، طالما لم تظهر عليه أي أعراض.