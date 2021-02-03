أبل تستثمر مليارات في كيا.. و”النتيجة الثورية” في 2024

تعتزم شركة “أبل” الأميركية لصناعة الأجهزة الذكية استثمار مبلغ 3.6 مليار دولار في شركة “كيا” الكورية الجنوبية لصناعة السيارات.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية الأميركية نقلا عن تقرير إخباري كوري جنوبي أن الاستثمار يأتي في سياق تعاون بين الشركتين لصناعة سيارات كهربائية.

وتخطط صانعة هاتف “آيفون” للشروع في إنتاج السيارات مع كيا في منشآه لصناعة السيارات في ولاية جورجيا الأميركية.

ومن المتوقع أن تبرم الشركتان اتفاقا بهذا الخصوص في الـ17 من فبراير الجاري.

ويهدف الاتفاق إلى البدء في إنتاج السيارات الكهربائية بحلول عام 2024.

وتسعى” أبل” إلى هدف أولي وهو إنتاج 100 ألف سيارة من هذا الطراز في كل عام.

ورفض ممثلون عن “أبل” و”كيا” التعليق على النبأ.

وكانت تكهنات عديدة قد جرى الحديث عنها في الآونة الأخيرة، مع اعتزام الشركة الأميركية اقتحام مجال السيارات الكهربائية الذي يبدو واعدا.

ولا يزال العمل على صعيد تطوير سيارة كهربائية لدى “أبل” في مراحله الأولية، وربما يستغرق الأمر نحو 5 سنوات على الأقل حتى يبدأ الإنتاج، بحسب “بلومبرغ”.

وهذا يعني، بحسب المصدر نفسه، أن الشركة الأميركية ليست في عجلة من أمرها في شأن الشراكات لصناعة السيارات.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية الأميركية نقلا عن تقرير إخباري كوري جنوبي أن الاستثمار يأتي في سياق تعاون بين الشركتين لصناعة سيارات كهربائية.

وتخطط صانعة هاتف “آيفون” للشروع في إنتاج السيارات مع كيا في منشآه لصناعة السيارات في ولاية جورجيا الأميركية.

ومن المتوقع أن تبرم الشركتان اتفاقا بهذا الخصوص في الـ17 من فبراير الجاري.

ويهدف الاتفاق إلى البدء في إنتاج السيارات الكهربائية بحلول عام 2024.

وتسعى” أبل” إلى هدف أولي وهو إنتاج 100 ألف سيارة من هذا الطراز في كل عام.

ورفض ممثلون عن “أبل” و”كيا” التعليق على النبأ.

وكانت تكهنات عديدة قد جرى الحديث عنها في الآونة الأخيرة، مع اعتزام الشركة الأميركية اقتحام مجال السيارات الكهربائية الذي يبدو واعدا.

ولا يزال العمل على صعيد تطوير سيارة كهربائية لدى “أبل” في مراحله الأولية، وربما يستغرق الأمر نحو 5 سنوات على الأقل حتى يبدأ الإنتاج، بحسب “بلومبرغ”.

وهذا يعني، بحسب المصدر نفسه، أن الشركة الأميركية ليست في عجلة من أمرها في شأن الشراكات لصناعة السيارات.