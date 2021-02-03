إس آند بي: تعافي قطاع السياحة في الإمارات أسرع من غيره

توقعت وكالة “إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية” تعافي قطاع السياحة في الإمارات بوتيرة أسرع من غيره على مستوى العالم.

وأرجعت الوكالة في تقريرها الصادر الثلاثاء، توقعاتها إلى جهود الإمارات في عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وحسب تقارير، تحتل الإمارات المرتبة الثانية عالميا من حيث نسبة تطعيم السكان، بما يزيد على 25 بالمئة.

ومن جهة أخرى، توقعت الوكالة تعافيا تدريجيا للنمو الاقتصادي لدول المنطقة، فيما تعتقد أن معظم اقتصادات الحكومات السيادية ستبقى دون مستويات عام 2019 حتى قدوم عام 2022.

وأرجعت الوكالة في تقريرها الصادر الثلاثاء، توقعاتها إلى جهود الإمارات في عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وحسب تقارير، تحتل الإمارات المرتبة الثانية عالميا من حيث نسبة تطعيم السكان، بما يزيد على 25 بالمئة.

ومن جهة أخرى، توقعت الوكالة تعافيا تدريجيا للنمو الاقتصادي لدول المنطقة، فيما تعتقد أن معظم اقتصادات الحكومات السيادية ستبقى دون مستويات عام 2019 حتى قدوم عام 2022.