«الأشغال»: فرش 126.1 ألف متر مربع من الأسفلت خلال أسبوع

أعلنت وزارة الأشغال العامة فرش أسفلت بمساحة إجمالية بلغت 126192 مترا مربعا من الأسفلت في تسعة مواقع بمختلف مناطق البلاد في الفترة من 27 يناير الماضي وحتى يوم أمس الثلاثاء.وقالت الوزارة، إنها نفذت عمليات فرش الأسفلت في مواقع منطقة الوزارات والرميثية والصباحية والعدان والجهراء القديمة والروضة وضاحية حطين علاوة على الشريط الساحلي باستخدام 478 آلية وسيارة فرش أسفلت.وأضافت أن الأعمال المنفذة من قطاع هندسة الصيانة ركزت على عمليات فرش الأسفلت علاوة على الاستجابة لعدد من شكاوى المواطنين بإغلاق بعض الحفر وعمليات الصيانة والتطوير والإصلاح لبعض المواقع.ولفتت إلى ضرورة التعاون مع فرق الطوارئ والصيانة من أجل إنجاز مهامها في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق مؤكدة حرصها الكامل على الاستجابة الفورية لكل شكاوى المواطنين والمقيمين على مدار الساعة من خلال البلاغات الهاتفية مباشرة على الخط الساخن (150) أو رقم (الواتساب) الخاص بطوارئ الأشغال (93333150) أو عبر التطبيق الإلكتروني للوزارة على الأجهزة الذكية.