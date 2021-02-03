البلدية: رفع 4123 م3 مخلفات و4 سيارات مهملة بـ«مبارك الكبير»

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بتنفيذ جولات ميدانية لرفع مستوى النظافة إلى جانب رفع كل ما يشوه المنظر العام بمناطق المحافظة. وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة ملفي الحوالي أن الجولات الميدانية التي ينفذها الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق تأتي في إطار رفع مستوى النظافة بجميع المناطق، حيث إنها تأتي على رأس أولوياتنا فضلا عن القضاء على كافة السلبيات التي تشوه المنظرلعام ورفع كل ما يشوه المنظر الجمالي بمناطق المحافظة من سيارات وقوارب مهمله وإشغالات طرق والتصدي لكافة التجاوزات. وأكد على أن المفتشين بالإدارة لن يتهاونوا في تطبيق الشروط والضوابط التي تضمنتها لائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق لتحقيق إنسيابية الحركة والمحافظة على الشكل الجمالي بمناطق المحافظة بما يحقق المصلحة العامة ورفع كافة المخلفات، مؤكدا في هذا الخصوص على أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع 4123 م3 من المخلفات ورفع 4 سيارات مهملة.