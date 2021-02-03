محليات

«التجارة»: جولات تفتيشية على 171 محلاً تجارياً

منذ 16 دقيقة
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أعلنت وزارة التجارة والصناعة تحرير 8 محاضر ضبط لمحال تجارية مخالفة.وقالت الوزارة، إن فرقها التفتيشية رصدت  171 جمعية تعاونية وسوقا مركزية ومحال تجارية وبسطات للخضراوات للوقوف على مدى التزامها.وأضافت أن الفرق التفتيشية راقبت 67 فرعا تموينيا للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع وتسليم المواد الغذائية لمستحقيها.وذكرت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 251 شكوى عبر الخط الساخن رقم (135) و38 شكوى من خلال مراكز الرقابة في حين تم الانتهاء من 550 معاملات تجديد وإصدار بطاقة تموينية. 

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