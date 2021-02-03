“الزراعة”: نقل تبعية منتزه الجهراء للمجلس الوطني للثقافة





أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية موافقتها على نقل تبعية منتزه الجهراء والاشراف عليه إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب باعتباره الجهة المؤهلة والمختصة بهذا الشأن.وقالت (الزراعة) في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان ذلك تم حرصا من الهيئة على التعاون مع كل القطاعات الحكومية بما يخدم المصلحة العامة والوطن والمواطنين.وأضافت ان اجتماعا عقد اليوم بشأن موضوع نقل تبعية منتزة الجهراء وتنفيذ ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (1583) المتخذ في اجتماعه رقم (48/2016) وضم كلا من المدير العام للهيئة الشيخ محمد يوسف الصباح والحضور الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبد الجليل والأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف الدكتور بدر الدويش ومشاركة المستشار فهد الفهد من الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء وممثلين لبلدية الكويت.ولفتت الى ان ذلك يأتي تلبية لرغبة أهالي الجهراء في إعادة تأهيل المنتزه القومي لمدينة الجهراء في حين أقر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بأنه “موقع تراثي وطني يعبر عن التراث الكويتي ويصل عمره الى اكثر من 40 عاما لذلك يجب العمل على إبرازه وإثراء دوره الفني والثقافي”.