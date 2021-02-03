الشاهين يطالب بتطبيق الخدمات الحديثة والتحول الرقمي في القطاعين المالي والتجاري

03 فبراير 2021 | | طالب النائب أسامة الشاهين بزيادة استخدام الميكنة والخدمات الحديثة والتحول الرقمي في القطاعين المالي والتجاري خصوصا في عمليات السداد والدفع لما لها من أثر في الوقاية الصحية في الأزمة الحالية حيث توصي المصارف بعدم استخدام الأوراق النقدية.

وقال الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية خليفة حمادة عن الخدمات الحديثة للدفع المالي المشغلة في الكويت وعن خطة البنك المركزي لتشغيل الخدمات كافة في جميع المصارف.

وأضاف الشاهين أنه سبق أن تقدم بسؤال برلماني عام ٢٠١٩ عن الخدمات الحديثة للدفع المالي رد عليه محافظ البنك المركزي بأن البنية التحتية لتشغيل هذه الخدمات موجودة لكن المطلوب هو بدء التنفيذ والتطبيق.

وبين أن سؤاله لوزير المالية عن ماهية الخدمات المشغلة والبنوك نوع من أنواع الضغط العام للدفع نحو الميكنة والتحول الرقمي للقطاعين المالي والتجاري حتي تساهم في تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي وفقا لرؤية سمو الأمير الراحل -رحمه الله-.

وقال الشاهين إن المجتمعات الحالية هي مجتمعات شابة وحديثة والجميع فيها يستخدم الأجهزة المنقولة والساعات الذكية التي تحمل مثل هذه التقنيات وهي موجودة منذ عام ٢٠١٤، وتطبقها بعض دول الخليج العربي منذ سنوات عدة معربا عن أسفه لعدم تشغيل مثل هذه الخدمات في الكويت في بعض البنوك.(إع)(أ.غ)