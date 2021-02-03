«الصحة» تدشن حملة التطعيم في مراكز رعاية المعاقين والمسنين

انطلاقا من خطة العمل الوطنية لرعاية كبار السن وذوي الإعاقة، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند عن تدشين حملة تطعيم كوفيد-١٩ في مراكز رعاية المعاقين التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ومركز رعاية المسنين التابع لوزارة الشؤون.وأشار السند إلى انطلاق حملة التطعيم اليوم بحضور وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف حرصا على حماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة، والفئات الأكثر عرضة للمضاعفات في حال الإصابة بفيروس كورونا، ارتكازا لما هو وارد بخطة حملة التطعيم المعدة من قبل وزارة الصحة.وأكد أن هذه الحملة مستمرة في تقديم خدماتها لهذه الفئات وصولا إلى تطعيم جميع الراغبين في تلقي اللقاح ومن تنطبق عليهم الاشتراطات بما يحقق السلامة والحماية لهم، متمنيا للجميع موفور الصحة والعافية.