«الصحة»: حالة وفاة.. و756 إصابة جديدة بـ “كورونا”





أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل 756 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 167410 فيما سجلت حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الان 961 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية () ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 65 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6906 حالات.وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤھا في الساعات ال24 الماضية بلغ 9621 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1557023 فحوصات لافتا الى ان نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 8ر7 في المئة.وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.وأوصى الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجھات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسھام في احتواء انتشار الفيروس.وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 557 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 159543.