العين الإماراتي ومكابي حيفا الإسرائيلي في “مباراتي السلام”

أعلن ناديا العين الإماراتي وماكابي حيفا الإسرائيلي، الأربعاء، عن إقامة مباراتين وديتين في كرة القدم، الأولى من نوعها بينهما في مدينتي العين وحيفا، تحت عنوان السلام.

وأتى الإعلان عن المباراتين على هامش إعلان ناديا العين ومكابي حيفا، توقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين الناديين الإماراتي والإسرائيلي، عبر تقنية الاجتماعات المرئية “عن بعد”، وجاء الإعلان الرسمي الحدث التاريخي المهم خلال البث المشترك من مدينتي العين وحيفا.

وقال رئيس نادي العين محمد بن ثعلوب الدرعي، في كلمته التي ألقاها خلال مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم: “أود أن أهنئ الجميع بالشراكة التاريخية (…) أعتقد أن الشراكة مع نادي مكابي خطوة مهمة في التأكيد على رسالة ودور الرياضة في تعزيز مفهوم التسامح وترسيخ مبدأ السلام بين الشعوب، كما تهدف المذكرة إلى تدعيم سياسة التعاون ومد جسور التواصل بين الناديين في مختلف المجالات، تسويقيا وفنيا واستثماريا وتجاريا وإعلاميا ورياضيا”.

كما قال رئيس مكابي حيفا يعقوب شاحار: “يسعدني أن أعيش هذه اللحظة المهمة في تاريخ كرتي القدم الإسرائيلية والإماراتية. الرياضة بشكل عام أصبحت جسرا بين الثقافات والشعوب، والتواصل مع أصدقائنا الجدد في العين أروع مثال على ذلك”.

وتابع: “يسعدنا في نادي مكابي حيفا أن نمضي قدما مع نادي العين نحو تعزيز علاقتنا، ونثق تماما أننا وجدنا الشريك المناسب (العين)، وهو النادي الأكبر والأكثر جماهيرية في دولة الإمارات”.

يذكر أن الاتحادين الإماراتي والإسرائيلي لكرة القدم وقعا في ديسمبر اتفاقية تعاون شملت إقامة مباريات ودية للمنتخبات الوطنية وأندية البلدين.

وجاءت ردود أفعال إيجابية من نجوم الفريقين، بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن مذكرة التفاهم بين الناديين ومباراة السلام.

وأكد إسماعيل أحمد قائد العين أن “كرة القدم لم تعد مجرد لعبة (…) كونها مرتبطة بتفاصيل مهمة في التعبير عن المشاعر الصادقة والولاء والانتماء، كما ترسخ مبدأ السلام وترفض العنصرية”، موضحا: “في اعتقادي عنوان المباراة التي تضمنتها مذكرة التفاهم يعبر عن قيمة المناسبة المهمة، ونفخر كلاعبين حاليين بنادي العين في هذه المرحلة أن نعيش تلك اللحظة التاريخية”.

وكما قال نيتا لافي قائد فريق مكابي حيفا: “إنه لشرف عظيم لنا في نادي مكابي حيفا أن نخوض مباراة السلام ونفخر بأن نشارك تلك اللحظة التاريخية بالنسبة لنا ولوطننا”.

وأتى الإعلان عن المباراتين على هامش إعلان ناديا العين ومكابي حيفا، توقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين الناديين الإماراتي والإسرائيلي، عبر تقنية الاجتماعات المرئية “عن بعد”، وجاء الإعلان الرسمي الحدث التاريخي المهم خلال البث المشترك من مدينتي العين وحيفا.

وقال رئيس نادي العين محمد بن ثعلوب الدرعي، في كلمته التي ألقاها خلال مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم: “أود أن أهنئ الجميع بالشراكة التاريخية (…) أعتقد أن الشراكة مع نادي مكابي خطوة مهمة في التأكيد على رسالة ودور الرياضة في تعزيز مفهوم التسامح وترسيخ مبدأ السلام بين الشعوب، كما تهدف المذكرة إلى تدعيم سياسة التعاون ومد جسور التواصل بين الناديين في مختلف المجالات، تسويقيا وفنيا واستثماريا وتجاريا وإعلاميا ورياضيا”.

كما قال رئيس مكابي حيفا يعقوب شاحار: “يسعدني أن أعيش هذه اللحظة المهمة في تاريخ كرتي القدم الإسرائيلية والإماراتية. الرياضة بشكل عام أصبحت جسرا بين الثقافات والشعوب، والتواصل مع أصدقائنا الجدد في العين أروع مثال على ذلك”.

وتابع: “يسعدنا في نادي مكابي حيفا أن نمضي قدما مع نادي العين نحو تعزيز علاقتنا، ونثق تماما أننا وجدنا الشريك المناسب (العين)، وهو النادي الأكبر والأكثر جماهيرية في دولة الإمارات”.

يذكر أن الاتحادين الإماراتي والإسرائيلي لكرة القدم وقعا في ديسمبر اتفاقية تعاون شملت إقامة مباريات ودية للمنتخبات الوطنية وأندية البلدين.

وجاءت ردود أفعال إيجابية من نجوم الفريقين، بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن مذكرة التفاهم بين الناديين ومباراة السلام.

وأكد إسماعيل أحمد قائد العين أن “كرة القدم لم تعد مجرد لعبة (…) كونها مرتبطة بتفاصيل مهمة في التعبير عن المشاعر الصادقة والولاء والانتماء، كما ترسخ مبدأ السلام وترفض العنصرية”، موضحا: “في اعتقادي عنوان المباراة التي تضمنتها مذكرة التفاهم يعبر عن قيمة المناسبة المهمة، ونفخر كلاعبين حاليين بنادي العين في هذه المرحلة أن نعيش تلك اللحظة التاريخية”.

وكما قال نيتا لافي قائد فريق مكابي حيفا: “إنه لشرف عظيم لنا في نادي مكابي حيفا أن نخوض مباراة السلام ونفخر بأن نشارك تلك اللحظة التاريخية بالنسبة لنا ولوطننا”.