«القوى العاملة» تنفي منع تشغيل النساء في مكاتب المحاماة والأماكن الترفيهية ليلاً

نفت الهيئة العامة للقوى العاملة ما نشر حول منع تشغيل النساء في مكاتب المحاماة والأماكن الترفيهيه ليلاً .وأوضحت الهيئة أن المادة رقم (23) من القرار الإداري رقم (279 لسنة 2021 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الاذن بالعمل تسمح بتشغيل النساء حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً في أنشطة البنوك والمطاعم وجمعيات النفع العام ومكاتب المحاماة والحدائق الترفيهية والجمعيات التعاونية والمؤسسات التعليمية وصالونات تجميل السيادات والمكاتب السياحية ووكلاء مكاتب الطيران والمجمعات والمؤسسات والأسواق التجارية .