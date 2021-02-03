نائب رئيس الحرس الوطني ووزير الدفاع بحثا تعزيز التعاون لتحقيق التكامل العسكري

استقبل الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.ورحب نائب رئيس الحرس الوطني بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ونقل إليه تحيات سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني.وبحثا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الحرس الوطني ووزارة الدفاع، وصولاً إلى التكامل العسكري والأمني، من خلال المشاركة في الدورات والتمارين العسكرية وتبادل الخبرات، بهدف رفع الكفاءة وتأدية المهام الموكلة إلى رجال الجيش الكويتي والحرس الوطني على أكمل وجه من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.