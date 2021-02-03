هيئة «شؤون القصر» ترفع العلم بمناسبة الأعياد الوطنية.. في ظل تدابير استثنائية

مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية اللازمة التي تتخذها دولة الكويت لمكافحة فيروس كورونا المستجد، نظمت الهيئة العامة لشئون القصر ضمن ترتيبات خاصة ومشاركة محددة العدد فعالية رفع العلم بمناسبة العيد الوطني وذكرى التحرير بمشاركة المدير العام بالإنابة المهندس حمد عبد اللطيف البرجس ونواب المدير العام ومديري الإدارات وبعض الموظفين.وأوضحت رئيس لجنة الأنشطة والفعاليات ومدير إدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية في الهيئة تماضر العمر أن احتفال هذا كان استثنائيا ومختلفا جراء جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها.وأضافت أن الهيئة حرصت على تنفيذ انشطة محدودة تتوافر بها عدد من الشروط التي تضمن مراعاة التعليمات الصحية وإجراءات التباعد ومنها تزيين مقرات الهيئة وبعض لأنشطة الأخري وذلك لتعريف أبنائنا القصر بهذه المناسبة الوطنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء لوطننا الغالي.وتقدمت العمر بالشكر والتقدير لكل الحضور وخصوصا لتفهمهم التام وتعاونهم في تنفيذ التعليمات الخاصة بالمناسبة مع مراعاة الوضع الاستثنائي الذي استوجب تدابير استثنائية صارمة للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين.داعين الله عز وجل ان يحفظ بلادنا الكويت وأهلها من كل مكروه تحت راية حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهدة الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.