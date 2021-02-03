وزير الخارجية يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد





استقبل وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مساء اليوم الثلاثاء سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت ألينا رومانوسكي وذلك في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية.تم خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات الوثيقة والمميزة التي تربط البلدين الصديقين وسبل الارتقاء بها على كافة المستويات وفي مختلف المجالات كما تم مناقشة أبرز التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين الوزير المفوض حمد المشعان ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.